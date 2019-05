Økologisk Landsforening virker skræmt over udsigten til nyt klimamærke

Klimamærke: I mandags lancerede Venstre et forslag om at lave en omlægningsstøtte til de landmænd, der ønsker at producere klimavenligt. Samtidig foreslog partiet, at der skabes et klimamærke til de fødevarer, der er produceret klimavenligt.

Det skal selvfølgelig være sådan, at en landmand, en fødevareproducent eller et supermarked ikke bare kan klistre klimamærker på sine fødevarer. Der skal være sikkerhed for, at de klimamærkede fødevarer er produceret klimavenligt. Altså på samme måde, som det røde Ø-mærke er garant for, at de mærkede produkter er produceret efter gældende standard for dette mærke.

Knapt var tryksværten tør på avisen Danmark, før Økologisk Landsforening var ude med stærk kritik af forslaget om et klimamærke.

De mener, at "det er spark over skinnebenet til de økologiske landmænd", og at "der ikke er brug for flere mærker". Desuden påstår de, at fakta er, at "klimapåvirkningen er nogenlunde den samme per kilo færdig fødevarer" for de økologisk og konventionelt producerede.

Hvorfor bliver formand Per Kølster og politisk direktør Paul Holmbeck så ophidsede? Og hvordan kan de påstå, at klimapåvirkningen er den samme for økologiske og konventionelt producerede fødevarer?

Nok fordi, de føler sig truet på deres levebrød, fordi netop økologisk produktion har et noget større klimaaftryk end såvel konventionel produktion som det nyeste og vel nok bedste dyrkningssystem, der hedder Conservation Agriculture.

I Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark har vi i to årtier arbejdet med pløjefri dyrkning, hvor der rodes meget mindre i jorden, hvor der dyrkes efterafgrøder i stort omfang, og hvor der er forskellige planter i markerne. Det kaldes Conservation Agriculture. Der bruges langt mindre brændstof, færre sprøjtemidler, der lagres CO2 som livgivende humus i jorden, erosion undgås og biodiversiteten øges markant i markerne - og det er klimavenligt at dyrke på den måde. Udbytterne forbliver nemlig nogenlunde de samme eller efter bare nogle få år større end ved konventionel dyrkning. Hvorimod økologiske landmænd typisk høster fra 40 til 60 procent af de udbytter, konventionelle landmænd opnår.

Et klimamærke bliver derfor svært at klistre på økologisk producerede fødevarer - fordi de næppe kan leve op til kravene om klimavenlighed. Derfor er den voldsomme reaktion fra Økologisk Landsforening forståelig. De har jo i omkring 30 år haft en fantastisk succes med deres røde Ø-mærke. Men det giver ikke automatisk monopol på at mærke fødevarer.

Ved at indføre et mærke for klimavenlige fødevarer kan forbrugerne vælge at understøtte Conservation Agriculture og lignende tiltag. Det kan Økologisk Landsforening vel ikke være imod - de kan jo kombinere deres røde Ø-mærke med det nye klimamærke, såfremt deres fødevarer lever op til kravene om klimavenlighed.