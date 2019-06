Odensemodellen krakelerer

Læserbrev: Odense Kommune har skabt markante forbedringer for kommunens ældre og svækkede de senest år. Gennem en forstærket ernæringsindsats er der opnået færre tilbagefald efter rehabilitering og færre genindlæggelser. En ny spareplan, som Ældre- og Handicapudvalget har vedtaget 4. juni, vil dog rulle disse forbedringer tilbage. Kommunen skærer fem stillinger i Ernæringsteamet og Måltidsakademiet, det er tæt på en halvering, og det vil uden tvivl ramme de svageste ældre borgere.

"Odensemodellen", der blev indført i 2014, har netop gjort ernæring, mad og måltider til en del af rehabiliteringen og har dermed styrket ældre og svækkede borgeres helbred, funktionsevne og livskvalitet. Odense har vist, hvordan det kan lade sig gøre at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger på ernæringsområdet, anbefalinger der skal forebygge underernæring og vægttab hos ældre svækkede borgere.

Undersøgelser viser nemlig, at op mod 60 procent af borgerne i plejebolig og hjemmepleje er i risiko for at blive underernæret. Underernæring starter med et vægttab, der følger med en dalende appetit. Underernæring resulterer i yderligere funktionstab, men også i et svækket immunforsvar, der fører til mere sygdom og flere indlæggelser.

Det har ernæringsteamet gjort en kæmpe indsats for at dæmme op for. Diætisterne besøger ældre og syge borgere i eget hjem og vejleder dem i, hvad de kan spise for at genvinde kræfterne. Og det er beviseligt lykkedes for dem at øge livskvaliteten hos borgerne. Ikke mindst fordi vejledningen tager afsæt i borgernes egne behov og ønsker til mad og måltider. De samarbejder desuden med Byens Køkken, de lokale køkkener og plejecentrene om at opfylde borgernes behov. Det kan være særlig energitæt mad til dem, der kun har en lille appetit, eller mad med en særlig konsistens til borgere, der har svært ved at tygge eller synke. Den funktion vil fremover ikke eksistere.

De planlagte besparelser på Måltidsakademiet vil samtidig betyde, at mad- og måltidsmentorerne ikke i samme omfang kan fortsætte deres undervisning af plejepersonalet. Det personale, der har den tætte, daglige kontakt til borgerne, er blevet undervist i at opspore og forebygge vægttab og underernæring ved at nøde og opmuntre borgerne til at spise, sørge for energitæt mad, mad med en særlig konsistens og måske også én at spise sammen med. Og det har virket. Ernæringsteamet har dokumenteret en bedre ernæringsmæssig status hos de borgere, der har været med i en rehabiliterende indsats, og de har især vist en signifikant øget livskvalitet hos borgerne. En udvikling, der vil gå tabt med besparelserne.

Indsatsen i Odense har også fået andre faggrupper til i stigende grad at henvise borgere til diætisten. Det kan være kræftpatienter, der først kan starte genoptræningen, når de fået ernæringsvejledning. Eller KOL patienter, der skal øge vægten og genopbygge musklerne, før de kan træne. Eksemplerne peger alle i samme retning: det betaler sig at prioritere ernæring, mad og måltider.

Vi opfordrer kommunen til at opgive besparelserne. Vi anerkender beslutningen om en omprioritering, men disse besparelser vil medføre uoverskuelige meromkostninger i form af forringet livskvalitet, øgede udgifter til hjemmepleje og gentagne hospitalsindlæggelser.