Odense.Turn down the bass

Læserbrev: Odense er en lang festival sommeren igennem. Til glæde for mange, og man kan deltage eller lade være.

Lige bortset fra lydene. Høresansen kan vi ikke slå fra.Den 24. august var jeg om formiddagen bag om Kongens Have for at hente en 10-årig på banegården. Jeg blev mødt med en baslyd, der var ren tortur, og vi skyndte os i en stor bue udenom for at komme hjem.Velkommen til Odense, lille ven, der hygges. Og det vil tilsyneladende ingen ende tage.Jeg bor 2,5 kilometer fra centrum og nyder sommeren ude og inde med åbne døre og vinduer, lige indtil en stupid bas går i gang, aften efter aften, værst i weekender. Fra Tinderbox, Amfiscenen, Munke Mose, Flakhaven og alle de mobile højtalere, nu også på strandene, inficerende monotone rytmer, der ikke kommer mig ved.Til Odense Kommune og alle arrangørerne: "Må vi ikke godt bede om at få skruet ned for bassen, meget ned?"Det er dybest set det, der skal til. Så kan vi måske alle være her til næste sommer.