Odense-rådmand: Vis respekt for skolepatruljerne

Jeg bliver ærlig talt oprørt og ked af det, når jeg læser i Fyens Stiftstidende om manglende respekt for vores skolepatruljer.

Der er tale om ansvarsfulde unge mennesker, der gør en kæmpe - frivillig - indsats for at skabe mere sikre skoleveje i Odense. Dem skal vi være glade for, og vi skal behandle dem med respekt og taknemmelighed.

Når bilister eller cyklister møder dem med tilråb og undlader at vise hensyn - ja, ligefrem rammer skolepatruljernes skilte, mens de ignorerer en venlig henstilling - så udsætter de ikke alene skolepatruljen for fare, men de ser også stort på vores børn og andre fodgængeres sikkerhed.

Det er på ingen måde i orden.