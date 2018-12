Odense-politik: Radikal pølsesnak uden indhold

Bravo Bent Thaisen. Sådan skal det være og ganske som talt lige ud af min mund. Du har ret i, at rådmand/kvinde Susanne Crawley er på glatis som så ofte før. Vi må bede til, at hun redder sig i land, inden isen smelter.

Rådkvinden sidder i sin anden periode som politisk ansvarlig i en forvaltning, som hun gang på gang har bragt på katastrofekurs med så elendig en håndtering, at det vel nærmest savner sidestykke, når henses til odenseansk politik i øvrigt.

Ikke mindst grænser det til det pinlige, når Susanne Crawley ubehjælpsomt forsøger at forklare sig i de forskellige medier. Den sædvanlige radikale pølsesnak uden reelt indhold.

Børn- og Ungeforvaltningen savner i høj grad en politisk leder, der med pondus og overblik kan skabe ro i geledderne på skolerne og disses dygtige lærerstand. Elever og forældre har krav på, at den rigtige vare bliver leveret uden politisk vaklen.

Man må medgive, at Odenses økonomi for nuværende ikke tillader de store armbevægelser. Dog en selvforskyldt situation som i høj grad er til at få øje på, når man kigger ned i byens dybe huller.