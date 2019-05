Odense og EU dumper social dumping

Læserbrev: Udenlandsk arbejdskraft er ofte en gevinst for Danmark. Men når den udenlandske arbejdskraft er med til at dumpe danske lønninger og ordentlige arbejdsforhold, skal der gribes ind. Social dumping er noget fanden har skabt. Det skaber ulighed mellem lønmodtagere og underminerer vores samfund. Det koster penge til velfærd, og det skævvrider konkurrencen overfor de ordentlige virksomheder.

Alligevel har vi set det i mange sager inden for specifikke brancher, at udenlandske arbejdere kommer til Danmark og tjener en løn langt lavere, end deres danske kollegaer.

Regeringens svar har været konsekvent at skære i kontrolindsatsen mod social dumping, med stigende social dumping til følge. Så mens vi venter på en ansvarlig politik på national plan, er det derfor endnu vigtigere, at vi sætter ind, hvor vi kan lokalt og på EU-plan.

I Europa-Parlamentet er kampen mod social dumping en topprioritet for Socialdemokratiet. Vi vil ganske enkelt have, at man på samme arbejdsplads, skal have samme løn for samme arbejde. Og når det nye Europa-Parlament er sammensat efter valget på søndag den 26. maj, bliver det en af Parlamentets allervigtigste opgaver.

Vi har flere tiltag vi vil arbejde for i EU. Vi ønsker en sortlistning af de virksomheder, der er kendt for at lave social dumping, og så vil vi have et fælles ID-kort for udenlandske arbejdstagere, så danske myndigheder nemt kan tjekke, hvor en arbejder er ansat og under hvilke vilkår. Den fri bevægelighed skal også være fair.

I Odense er indsatsen mod social dumping allerede en topprioritet. Odense Kommune har gjort kampen mod social dumping til en ufravigelig del af udbudspolitik, kommunalt nybyggeri og hvor det ellers er muligt. Og det virker! To år i træk har 3F kåret Odense til at være bedst i landet til at arbejde med sociale klausuler.

Med projektet Byg-Til-Vækst og sociale klausuler fokuserer Odense nemlig på opkvalificering af ledige og at få både unge og ledige ind på arbejdsmarkedet. Rigtig mange har været i praktik på fynske anlægs- og byggeprojekter, og mange har efterfølgende fået fast arbejde.

Vi mangler hænder i særligt byggebranchen. Men inden vi kigger på resten af Europa, så giver det rigtig god mening, at uddanne og opkvalificere de unge og ledige vi allerede har. Det er også en måde at bekæmpe social dumping på.