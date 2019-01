Odense city. Alt plastres til med boliger

Efter at have boet i Odense det meste af mit liv - senest på Åløkke Allé - flyttede jeg for få år siden fast i mit sommerhus på Nordfyn.

Jeg ville dog gerne bevare kontakten til venner og bekendte i Odense og blev derfor glad, da jeg erfarede, at kommunen ville etablere en Park & Bike-station på hjørnet af Åløkke Allé og Rugårdsvej. Så kunne man let komme fra den nordlige del af Fyn og have sin cykel stående i et aflåst, moderne cykelskur tæt på centrum og dermed cykle videre ind til forretninger og kulturliv i den indre by.

Jeg kontaktede kommunen og blev skrevet op til en nøgle til skuret og fik at vide, at jeg ville få besked, når nøglen kunne udleveres. Det skete dog aldrig.

Det forstår jeg måske bedre nu. For efter få års levetid, er Park & Bike-stationen med cykelskur nedlagt, og der skal i stedet bygges almene boliger i flere etager på stedet - et byggeri, som flere af byrådspolitikerne ifølge Stiftstidende mener er af tvivlsom kvalitet, men dog med et forventet offentligt tilskud på 500.000 kroner.

Der er tilsyneladende et flertal for at give grønt lys til byggeriet og dermed også nedlægge et stort antal offentlige p-pladser lige ved TV2 og nær centrum.

Og det er det, der gør mig bekymret. Vi har gennem årene set flere og flere åbne p-pladser i og omkring Odense blive nedlagt til fordel for byggeri af den ene eller anden art. Hvorfor skal alle åbne pladser og åndehul i den indre by partout plastres til med især boliger? Sikkert fordi der er gode penge i det.

Men hvad med butikkerne i city, som lider under, at folk ikke længere kan finde en ledig p-plads over jorden i dagtimerne - nu også i Jagtvej-kvarteret - og hvis man kan skal betale for det.

Det skræmmer kunderne væk til Rosengårdcentret og Tarup Center, hvor parkeringen er gratis, men det er vel ikke på den måde, man skaber en levende indre by med et rigt forretningsliv?

At letbanebyggeriet for tiden ikke gør det lettere at være trafikant, er en anden sag, men det kan forretningsdrivende og deres kunder dog se ende på. Hvis de lever så længe!