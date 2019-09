Odense Zoo. Ødelæg ikke en attraktion, der giver fuld valuta

Synspunkt: Sav ikke den gren over, I sidder på. Odense Zoo er en stor og respekteret attraktion. Et vartegn for Odense og hele Fyn. Vi er en anerkendt zoologisk have og suverænt Fyns største attraktion målt på antallet af gæster. Grundlaget for denne rolle er en udvikling, der sikrer, at vore mange gæster altid får nye indtryk og ny viden. En udvikling, der risikerer at blive sat i stå, hvis vi bliver ramt af store besparelser i den kommende budgetaftale for Odense Kommune.

En besparelse vil nemlig ikke kun påvirke zoo direkte. Det vil også komme til at påvirke de mange positive ting, Odense Zoo hvert år bidrager med til lokalsamfundet: - Zoo skaber 40 arbejdspladser i lokalområdet ud over de 55 årsværk, der er direkte beskæftiget i haven. - De 40 arbejdspladser bidrager med 10,8 millioner årligt til de offentlige kasser i form af moms, skat og lignende. - Odense Zoo betalte derudover sidste år 13,6 millioner direkte tilbage til samfundet i form af skatter, moms, afgifter med videre - 77.000 gæster brugte sidste år hele dagen i lokalområdet i forbindelse med deres besøg i zoo. Her skabte de en omsætning på 28,5 millioner - ud over det, de brugte i haven. - Omkring 4000 gæster overnattede sidste år lokalt i forbindelse med et besøg i zoo. En omsætning på 2,3 millioner. - Odense Zoo handler lokalt. Sidste år brugte vi derfor næsten 21 millioner - halvdelen af vores totale indkøbsbudget - i virksomheder i Odense. De ovenstående tal stammer fra en analyse, der er lavet på baggrund af de godt 364.000 gæster, der sidste år besøgte Odense Zoo, og den levner ingen tvivl: Odense Zoo er en attraktion, der giver fuld valuta for de penge, haven får af kommunen. Lægger vi økonomien til side, er det også værd at notere sig zoos vigtige rolle som læringsinstitution. Vi tager hvert år tager imod og underviser godt 36.000 elever og lærere fra lokale skoler i Odense og på Fyn, ligesom næsten 6000 elever bliver klogere på både den danske og verdens natur igennem vores skoletjeneste. Derudover har vi også valgfagsundervisning og tilbyder kombineret overnatning og undervisning til både skoler og private. Vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at vore lokale politikere i disse år er stillet over for en lang række svære prioriteringer for at skaffe den nødvendige økonomi til velfærd - men.

Bortfalder eller spares der på det kommunale tilskud i det omfang, byrådet har lagt op til, vil det betyde, at Odense Zoo får sværere ved at fastholde de mange positive ting, vi bidrager med til lokalområdet.

Det vil betyde, at vi får sværere ved at udvikle haven. Dels fordi vores egen økonomi bliver påvirket. Dels fordi det vil gøre det sværere at tiltrække ekstern finansiering, da investorer ofte skeler til kommunal opbakning.

Det vil så igen gøre det sværere at trække gæster til, og vi får på den måde sværere ved at formidle om dansk og international natur i en tid, hvor interessen for at redde vores klima ellers bliver stadigt større.

Derfor appellerer vi til, og tror på, at vore politikere kan se, at det ikke er klogt at spare det fulde beløb på en attraktion, der i den grad giver fuld valuta for pengene. Når regnestykket skal gøres op i forhold til at spare penge på Odense Zoo, risikerer vore lokale politikere nemlig, at de saver den gren over, de sidder på.