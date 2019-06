Odense Symfoniorkester. Fra 5 stjerner til 3

Læserbrev I en anmeldelse i 2017 af opførelsen af Beethovens 9. symfoni skrev Peter Dürrfeld i Kristeligt Dagblad, at "de fleste tilhørere lettere fortumlet gik ud i virkeligheden efter 70 minutters jubeloplevelse".

At Odense Symfoniorkester henter 5 stjernede-anmeldelser er ingen tilfældighed. Orkestret er opbygget ved at rekruttere de rigtige musikere, ved at dirigenterne udvikler orkestrets muligheder og ved stigende krav til musikalske præstationer. Ledelse og støttefunktioner skaber rammer for de musikalske oplevelser. En visionær politisk ledelse i Odense har over årtier fastholdt ambitionen om at bygge Odense Symfoniorkester op til en juvel for borgerne og for byens profil.

Derfor er det ikke bare beklageligt, men uforståeligt, at der nu synes at være lagt op til en politisk nedprioritering af kulturmidler i Odense Byråd. I løbet af få år kan det nedbrydes, hvad det har taget Odense Symfoniorkester årtier at bygge op. De 5 stjerner kan ende på 3.