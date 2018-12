Odense Kommunes økonomi: Politikeres overforbrug er respektløst

Odense Kommunes økonomi kører i to parallelle forløb.

1. Årets budget, hvor politikere hvert år glædeligt fordeler et meget lille "frit rammebeløb" og ud ad til får "årets drift" til at gå op.

2. Sideløbende kører effektstyringsprojekter. Projektforløb, hvor politikere skaffer en sum penge uden respekt for konsekvenser og bruger disse penge på forhånd.

Nye opgaver finansieres på tværs af forvaltninger med penge opkrævet fra eksisterende aktiviteter.

"Sammenhængende borgerforløb" hedder det nuværende effektstyringsprojekt.

Politikere meddeler administrationen, at de skal bruge 85 milliober kroner i nettoprovenu hvert år i et antal år frem. "Så skaf disse 85 millioner kroner hvert år".

Der lægges en flerårig plan for, hvordan og i hvilke forvaltninger pengene skal skaffes. Bordet fanger for de enkelte forvaltnings-udvalg.

Økonomiske effektmål kan efterfølgende kun ændres af Økonomiudvalget. Dette sker sjældent.

Så begynder politikerne at omfordele og bruge af disse 85 millioner kroner på forhånd. Om projektets nominelle økonomieffekt er realiserbar, synes sekundært.

Når årets økonomiske effektmål (selvfølgelig) viser sig ikke at kunne realiseres på den gode måde ved at løse opgaver smartere og mere effektivt, så er instruksen fra politikerne: "Vi har allerede brugt pengene, så skaf det manglende provenu, eller vi skærer på jeres budgetramme".

Der afskediges herefter personale uanset konsekvenser.

Samme procedure gentages næste år og næste år igen.

"Sammenhængende borgerforløb": (Se Byrådsreferat af 5. september 2018).

o ÆHF skal skaffe et nettoprovenu på 13 millioner kroner hvert år i 2019, 2020, 2021 og i 2022.

o B&U skal skaffe et nettoprovenu på 18 millioner kroner hvert år i 2019, 2020, 2021 og i 2022.

Disse økonomiske effektmål er allerede besluttet og bliver ikke ændret.

Dette glemmer politikerne at fortælle i det nuværende nedskærings-kaos. Det gentages næste år.

Hertil kommer de årlige nedskæringer krævet af staten "moderniserings- og effektivitetsbidrag".

Da politikerne i 2013 besluttede at skaffe 100 millioner kroner hvert år i tre år fra 2014 til "erhvervsfremme" og events (Odense & Co), skulle Ældre- og Handicapforvaltningen skaffe en tredjedel af provenuet. Altså 33 millioner kroner hvert år. Her blev effektstyringsprojekterne bl.a. kaldt "Frivillighed og Samskabelse samt Velfærdsteknologi" og "Systematisering af rehabiliteringsforløb og Fremtidens løsning".

Årets effektstyringsprojekter gav stort set ingen økonomisk effekt. Dette kom til at koste dyrt for ældre og handicappede fra 2014 med omfattende fyringer af varme hænder. Der fyres altid varme hænder.

I 2016 blev de handicappede opkrævet 12 millioner kroner i form af fyringer af på grund af et fuldstændig forfejlet effektstyringsprojekt "Handicapanalysen". Administrationen havde glemt, at ventelister ville opsluge alle effektbesparelser. Men politikerne havde brugt alle 12 millioner kroner på forhånd til andre formål, så eneste udgang var fyringer. Handicap-bosteder fik i 2017 cirka halvdelen refunderet ved velfærdsprocenten. Men også denne en-gangs-kompensation er snart opkrævet igen ved nye personalenedskæringer på bosteder i 2018 og i 2019. Handicappede borgere får ikke mere velfærdsprocent. Kun meget lidt indirekte gennem aktiviteter i OK-Aktiv.

Kære Borgmester og din nedskærings-alliance. I misbruger effektstyringsprojekter uden respekt for konsekvenser. Effektstyring viser sig igen og igen at blive ensidige nedskæringsprojekter. Dette gentages hvert år. Problemet for politikere er blot, at det i år er kommet til borgernes kendskab.

Først giver I nogle få udvalgte fokusområder penge i årets budget ved velfærdsprocenten. Der gives 25 procent af skattestigning til ÆHF og 75 procent til Børn- og Ungeforvaltningen. Modtagere er forudbestemt.

Herefter tager I pengene tilbage ved hjælp af urealistiske effektstyringsprojekter. Hertil kommer årlige grønthøsterbesparelser for opfyldelse af statens moderniserings- og effektivitetsbidrag.

Når svage borgere ikke får flere penge til deres budget, men alligevel hvert år skal skære ned, bliver det meget hurtigt kritisk. Nedskærings-skruen ser ud til at fortsætte uden ende.

Vi må kræve, at politikere/nedskærings-alliancen ændrer fremgangsmåde og kun bruger reelle effektbesparelser og kun i takt med, at økonomisk effekt realiseres på en ordentlig måde.Politikere må stoppe med at overforbruge åbenlyst urealiserbare projektpenge forud og herefter bare at skære ned / fyre personale for det manglende provenu.

Nuværende fremgangsmåde er ødelæggende og respektløs.