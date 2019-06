Odense Kommune i total nedsmeltning

Anker Boyes eftermæler står nu lysende klart, i stedet for den af ham og byrådet udskældte TBT gade, så har vi nu en bymidte, der nærmest ligner en krigszone. Før kunne man glæde sig over ved ankomst til Odense ad Middelfartvej eller Nyborgvej, så var tårnet på domkirken smukt placeret for enden af vejen.

Senere var det blevet erstattet af lysreklamen på Sparekassebygningen. Nu kan man så se det rædselsfulde sorte tårn for enden af det, der tidligere var TBT gaden. Der bliver hele tiden henvist til de mange investorer, der gerne vil bygge langs letbanen, men ingen krav til, hvad disse bygninger skal udstråle af interessant arkitektur, som vi kan leve med fremover. Jeg synes, at det allerede startede, da man byggede Odenses nye banegård OBC! Et misfoster i forhold til den smukke gamle banegård! Selve banegården fungerer ganske udmærket.

Men da man så beslutter at bygge Borgernes Hus som nabo til banegården, ja, så var håbet jo, at biblioteket ville blive en integreret del af komplekset. Men nej, adgangen fra OBC til biblioteket kan ikke bruges, grundet personer, der ikke er ønsket ved indgangen på 2. sal - samme problemer som i parkeringskælderen i TBT kælderen.

De sociale problemer er stadig synlige i Odense. Og det er også svært at få øje på løsninger, som gør, at de bliver omfavnet og hjulpet af vores nye "storby". Nu skal der så et arbejde igang med at finde midler til børn og ældre for 200 millioner. Og så kommer der spareforslag, som jo kommer til at gøre voldsomt ondt.

Medarbejdere, der igennem lang tid ikke ved, om de har et job efter spareøvelsen. Det kan I/ vi ikke være bekendt. Masser af kulturelle tilbud, der forsvinder.

Hvordan kan Odense fremover overhovedet være en interessant kommune at flytte til eller at bo i? Vi får muligvis en letbanestrækning fra Tarup til det nye supersygehus, som bliver bygget med flere års forsinkelse, men byen bliver da ikke interessant ved, at stort set alle de nedlagte butikker erstattes af restauranter og kaffebarer. Gå en tur rundt i byen nu, og oplev, hvordan den er forandret, ikke til det bedre, men meget kedelig og uinteressant.

Anker Boyes storbydrømme ligger i grus. Vi behøver ikke at fremstille en skamstøtte for ham og hans kolleger i den blok, der har gennemtrumfet de katastrofale forhold i byen. For det sorte tårn, Odeon med flere er allerede skamstøtter nok for eftertiden. Vores børnebørn får en hård opgave med at rette op på disse misfostre fremover.