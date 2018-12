Odense Havn: For tæt, for højt, for ensartet

Jeg synes, avisens leder om udviklingen på havnen kræver en kommentar. Havnen er ikke under udvikling, den er under afvikling. Sejlklubben er truet, den gamle industri skal rives ned. Byomdannelsesplan 2.0 fra 2016 er nu tilsyneladende annulleret, for det, der dengang blev markeret bevaringsværdigt, skal nu rives ned. Det arbejde, der er lagt i byomdannelsesplanen, har ikke længere værdi. Det kan ikke være tilfredsstillende. Bevaring kræver mere end potemkinkulisser, og Siloøen er mere end et par siloer. Arret efter Thomas B. Thriges Gade, skabt af 60'ernes fremskridts-ivrige politikere, heles nu ved, at der bygges en helt ny bydel. Byens Bro forbinder centrum med området ned mod havnen, og nye faciliteter til byens uddannelsesinstitutioner skyder op. Thomas B. Thriges Gade-projektet er gennemarbejdet, materialevalget er prioriteret højt, så der opstår en klar sammenhæng mellem den omkringliggende forskelligartede by, og højden på bygningerne er afstemt efter sigtelinjer, sollys og de omkringliggende kirketårne.

Byens Bro er smukt udført, prisvindende og en manifestation af, at Odense vil være en cykelby. Med Storms Pakhus inden for rækkevidde er området mellem Byens Bro og havnen et pulserende område, hvor mange studerende har deres daglige gang. Den kile, der kunne være gennem byen, bremses af for tæt, for højt og for ensartet byggeri. Det er synd, og der bør sættes ind for at vende den udvikling. Når arbejdet er gjort så godt med Thomas B. Thriges Gade og Byens Bro, er det for mig svært at forstå, at man ikke vil færdiggøre arbejdet med en smuk transformation af havnen. Investorer investerer for deres egen skyld. Det kan selvfølgelig sagtens gøres til en såkaldt win-win situation, men det kræver rammesætning. Ideen om at rive ned og bygge nyt er fra mit perspektiv gammeldags. Den lever ikke op til de udfordringer, det 21. århundrede byder på. Der er ikke nogen innovation i at rive ned og bygge nyt. Renovering, restaurering og transformation kræver til gengæld kreative idéer og innovative løsninger. Der er flere arbejdspladser i længere tid, hvis man vælger at transformere frem for at bygge nyt. Alt kan jo se fint ud på papiret, når investor og kommune ser sorte tal på bundlinjen, og lejligheder bliver solgt eller lejet ud. Men den brede befolkning bliver glemt i ligningen - de, dér skal se på bygningerne, dé, som frarøves rekreative områder eller en god udsigt. De første planer om at sløjfe Thomas B. Thriges Gade kom på tegnebordet allerede 16 år efter, vejen var anlagt. Den historie kan lære os, at udvikling ikke kun er en lineær proces frem mod noget bedre. Brandts Klædefabrik kunne være blevet til et parkeringshus, som et led i udviklingens bydende "nødvendighed". Meget af det nye byggeri på havnen ligner til forveksling Vollsmose, og så har vi en historie, der gentager sig selv. Jeg medgiver, at det er en god idé at bygge tæt, men det behøver bestemt ikke at betyde højt. I forhold til udvidelsen af Odenses boligmasse er Siloøen forsvindende lille, men det potentiale øen har for kultur og rekreation er himmelråbende stort. Der er meget, vi odenseanere kan være glade for og stolte over, og jeg håber Siloøen bliver en del af det.