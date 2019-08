Odense Havn: Byrødder, hørlihær!

Læserbrev: I mit talesprog bruger jeg sjældent vendingen "hør lige her", men i dette lille skriftlige udbrud vil jeg hjertens gerne høres/læses/forstås.I har nu igen en chance for at gøre noget godt for jeres by. Grib den, og giv byen og havnen et attraktivt særpræg, der i mange generationer vil fortælle om fortidens handelsliv og søtransport.Undgå for enhver pris nedrivning af de tiloversblevne siloer, undgå dette årtis fladpandede modebyggeri, der kun udstråler bygherrernes grådighed.Hvis et flertal i byrådet bestemmer, at siloøen skal beholde sin profil, og at udskrivning af arkitektkonkurrence skal vise en ny vej med hensyn til funktion og farvevalg, vil der kunne opstå et spændende, særpræget og ikonisk havnekvarter med en blanding af boliger, butikker og kulturelle tilbud alt efter, hvad arkitekterne finder frem til.Alle bygninger skal betragtes som en helhed, og arkitekterne kan eventuelt binde bygningerne sammen med glaskorridorer i en vis højde over jorden, montere altaner og taghaver osv. Lyt efter borgerne og byforeningen - ikke efter spekulanterne!