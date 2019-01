Odense Byråd, Børnehaven 2, Odense C

Jeg skal da lige love for, at nogle af vore byrådsgemytter rister hinanden. Dette ikke over en sagte ild, men tilsyneladende for fuldt blus.

I mandagens avis udpensler Tommy Hummelmose (K) i en udmærket artikel, hvordan 29 byrådsmedlemmer boltrer sig i et klima, som overordnet lader meget tilbage at ønske.

Andre politikere er tillige på banen med kritiske røster. Pernille Bendixen (DF) mener, at man med rette kan kalde det seneste møde for både et cirkus og en børnehave.

Tillad mig derfor at foreslå, at man simpelthen omdøber rådhusadressen Flakhaven 2 til Børnehaven 2!