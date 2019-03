Tak for sparket og input, Henning Aagaard Nielsen, for din læserindlæg 23. februar. Jeg har faktisk gået længe med tanker om og ikke mindst ønske om at rose OUH for egen fantastisk behandling på afdeling X1 og X4 - og da jeg læste Henning Aagaard Nielsens indlæg om hans respekt for og gode behandling på OUH, skulle det være nu.

Det er tre år, siden jeg selv blev udskrevet fra afdeling X1, hvor jeg var i behandling og indlagt for knoglemarvskræft (myelomatose). Det begyndte med en to måneders kemobehandling på afdeling X4, der endte med en stamcelle-operation og indlæggelse på X1. Gennem hele forløbet blev jeg fantastisk behandlet af sygepersonalet, professorer og læger. En helt igennem professionel behandling, hvor jeg ikke på noget tidspunkt gennem forløbet følte, at jeg rent faktisk havde en kritisk sygdom, der er uhelbredelig.

I medierne læses der ofte om sygeplejepersonale, der stresser og halser gennem en arbejdsdag, og kritik om forholdene på sygehusene - det billede kan jeg slet ikke genkende. Jeg er blevet mødt med tålmodighed, smil og et "hej John", når jeg mødte mine sygeplejersker.

Jeg går fortsat til blodprøvekontrol og samtale på X-afdelingen og taler fortsat med de samme to læger, som jeg havde under min behandling. Jeg undrer mig hver gang, jeg møder til blodprøve og samtale, hvor mange patienter der sidder og venter på at komme til - og alligevel er der tid til at få en bemærkning om, hvordan det går. Super flot, afdeling X, og respekt og tak for god behandling.