OUH. En positiv historie

Læserbrev: Jeg læser mange gange under "Debat", hvor der skrives negativt. Især nu her efter sidste valg, hvor det afgående parti kun kan sige dårligt om, hvad det nye regeringsparti kan og gør. I stedet for vil jeg lige komme med et meget mere positivt indlæg, for det trænges der til under "Debat".

Jeg har meget at være glad over, for min oplevelse med sundhedsvæsnet er absolut en dejlig solstrålehistorie. Jeg blev af min frisør gjort opmærksom på, at jeg havde et modermærke, der skulle ses på. En hurtig henvendelse til lægen, som sendte mig på hudafdelingen - OUH. En lynhurtigt indkaldelse samme dag, de havde fået henvendelsen fra lægen, fik jeg.

På hudafdelingen mødte jeg et dejligt personale, som tog godt imod mig og forklarede detaljeret om alt vedrørende modermærket, og hvad de syntes, der skulle gøres. Ligeså hurtigt var plastikkirurgisk afdeling med indkaldelse og efterfølgende indgreb. En hurtig operation, hvor der hele tiden blev spurgt ind til mit befindende. Ny operation med samme opmærksomhed over for mig.

Efterfølgende kom så en hurtig og glædelig meddelelse i min e-boks, at nu var alt fjernet.

Jeg vil gerne takke alle de personer på OUH, som har haft "kløerne" i mig, hudafdelingen og ikke mindst plastikkirurgisk afdeling for den utrolige dejlige omsorg og oplysning, jeg har været vidne til. Tak.