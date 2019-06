OS. En vidunderlig klang og en varm spilleglæde

Læserbrev: Endnu en god sæson i Odense Symfoniorkester er vel overstået. Vi har nydt den ene musikaften efter den anden i vinterens og forårets løb. Vi har lyttet til verdenskendte Nikolai Znaider dirigere Carl Nielsen og til mestertrioen Trio con Brio alene og sammen med Symfoniorkestret. Dybt grebne har vi lyttet til Skabelsen med mesterdirigenten Verdinikov og kor fra hele landet og naturligvis til Juleoratoriet i Domkirken. Vores venner har begejstrede fortalt os om andre fantastiske koncertoplevelser, også om nogle i den mere populære genre som Opera på Engen. En perlerække af smukke musikalske oplevelser. Min mand og jeg har lyttet til orkestre i andre, større byer, men er hver gang kommet hjem og har sagt til hinanden: "Odense Symfoniorkester kan sagtens hamle op med dem, selv med udenlandske storbyorkestre, for vores orkester har en vidunderlig klang og en varm spilleglæde. Musikerne er så fint samspillede, og orkestret så velklingende."

Men hvad er det så vi hører? Odense skal spare, og den officielle politik for at spare 200 millioner til velfærd hedder effektivisering. Nu foreslår By- og Kulturudvalget i sit sparekatalog, at der spares på musikken. Tre stillinger skal nedlægges i Odense Symfoniorkester i 2020, og tre yderligere i årene 2021 og 2022. Tre musikere mindre betyder en betydelig ringere klang. Seks og ni færre vil være en katastrofe. Man kan indkalde assistenter udefra, men selv nok så gode vikarer kan ikke springe ind og sikre Symfoniorkestrets høje kunstneriske niveau. Det kræver lang tids samspil og træning. Man kan ikke effektivisere et symfoniorkester.

For et par år siden vedtog byrådet de "otte Odensemål". Nummer otte hedder: Flere indbyggere til kommunen. Og måden, man skal lokke dem til, hedder: "Kunst- og kulturlivet som storbygenerator". Men hvordan kan man med den ene hånd effektivisere (læs: Skære ned) og med den anden hånd tale højt om en politik, der vil lokke flere (helst veluddannede) tilflyttere til Storbyen med kunst og kultur, når der skæres ned på flagskibet Odense Symfoniorkester?

Velfærden skal også finansieres, men ikke med de dyrebare kulturkroner. Der må midler til udefra, når kommunen ikke kan klare udgifterne selv.