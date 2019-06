Nytteværdi. Offentligt eller privat forbrug

Læserbrev: Hedengangne Svend Auken spurgte en gang: "Hvorfor er privat forbrug partout bedre end offentligt forbrug?" Set med en økonoms briller må det gælde, at den enkelte får størst mulig nytte af sin indkomst.

Det interessante er nu, at danskerne efter finanskrisen og sikkert også som konsekvens af et helt andet fokus på miljø og bæredygtighed har reduceret deres privatforbrug betydeligt. Vi har fået en helt andet tilgang til det at forbruge.

Samtidig er det bare et faktum, at hele den offentlige sektor skriger på flere midler - nogle af problemerne kan med garanti skyldes, at skattekronerne ikke anvendes optimalt, men når man ser på, hvordan daginstitutionerne, undervisningssektoren, sundhedssektoren, ældreplejen og alle øvrige kerneområder i velfærdsstaten vånder sig og gisper efter luft, kunne man måske forestille sig, at danskerne i stedet for endnu et fladskærms-tv hellere vil bruge lidt ekstra lønkroner til offentlig forbrug, fx i ens børns daginstitution. Måske den enkelte rent faktisk fik større nytte af det?

Kunne man derfor forestille sig, at danskerne i en årrække betalte lidt mere i skat til at imødekomme efterspørgslen på offentlige ydelser, mens vi venter på, at den teknologiske udvikling med robotteknologi og kunstig intelligens igen gør det muligt at sænke skatten - således at vi alle hele tiden får største mulig nytte af vores lønkroner: for det er jo det, det drejer sig om.