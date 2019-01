Nytårstalen. Vi må sætte nye standarder i Europa

For første gang i mange år så vi en statsminister, der lagde konkret og direkte afstand til Dansk Folke-(forfører)-parti. Statsministeren lagde ud med klart og tydeligt at forklare, at vi er en del af verden - en lille del. Vi kan kun klare os sammen med de store. Christian d. 4. troede for 500 år siden, at vi var store og formøblede hele formuen i 30-årskrigen.

Siden da har vi været afhængige af de virkelig store: Rusland, Preussen (Tyskland), Storbritannien, Frankrig (Napoleon), USA. Ingen af den slags alliancer kunne forebygge Europas sidste fælles katastrofe i anden verdenskrig. Resultatet af det var, at verdens ledere dengang og i mange år derefter fik vedtaget en lang række af konventioner, som Danmark i mange tilfælde var foregangsland for. Konventionerne var til for at forebygge at krig, flygtningestrømme og kriser kunne opstå, fordi vi ikke respekterede alle menneskers ret til et liv.

I dag er vi medlem af EU og Nato. Og FN. Og her har vi desværre i de seneste år tilladt, at kapitalen skulle have frihedsrettigheder. Dvs. at kapital kan flyttes fra den ene ende af verden til den anden på et splitsekund. Ja, de store investeringsfirmaer har computere til at gøre dette. Vi har tilladt, at kapitalen kan flytte, men vi har ikke krævet noget af kapitalen. Hvis nogen opretter en virksomhed i Vestafrika, ja, så er der ingen krav om, at denne virksomheds profit skal geninvesteres der. Nej, den kan jo bare flyttes et andet sted hen. Arbejderne, der knokler for ingen løn (læs: lav), og deres samfund får ikke noget ud af det. Vi har europæiske pensionskasser, der har investeret i firmaer i Etiopien, hvor de, der ejede den jord, denne virksomhed har fået ret til ("købt"), bliver ansat og så ikke engang kan overleve - betale husleje og mad - for den løn de får. Men de europæiske (danske) pensionskasser får deres profit.

Og når disse folk løber så "hjemmefra" til et bedre liv f.eks. i Europa. Ja, så beklager vi os: De må blive hjemme.

Når statsministeren står på sin altan og ser ud på stjernerne, og funderer over, at disse stjerner lyser over hele Jorden, så må tanken jo nødvendigvis være at Danmark, os/vi, er en bette lille del af denne verden. Det er kun gennem samarbejde, at vi har en chance. Det er kun gennem samarbejde med andre lande f.eks. i EU, at vi kan få skabt de nødvendige reformer af den internationale orden.

Vi som danskere må arbejde på:

- at få lagt restriktioner på kapitalen.

- at vores støtte til erhvervsudvikling sikrer, at overskud investeres i modtagerlandet.

- at dem, der kommer til Danmark uberettiget, behandles værdigt, gives uddannelse i dansk grundtvigsk tradition, gives en brugbar uddannelse og sættes til at formulere, hvad der kunne gøre deres eget land bedre.

Danmark - vi - må sætte nye standarder i Europa - vi må sætte foden ned for øget ulighed i verden, og vi må holde ved, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Dvs. vi er alle lige.