Velkommen til nye politikere. De gamle, flest unge af alder, har godt af konkurrence med nye politikere, der har en erhvervserfaring.Ikke alle i Danmark, nok et lille flertal, ved, at de, der tjener kassen i store og mellemstore virksomheder, og som selv har startet firmaet som iværksætter, ikke er så fint uddannet, som de politikere, vi har på Borgen.

En virksomhedsejer skal have sorte tal på bundlinjen, men politikere, både kommunale og dem på tinge, kan bare fortsætte deres virke år efter år.

Tænk, om det var muligt at afskedige en politiker, der kom med lovændring, og det så ikke gik som planlagt af økonomiske grunde. Er han/hun værdig til at fortsætte som politiker? Nej, vel.

Her op til det spændende valg lover stort set alle politiske ledere så mange goder, at skulle de realiseres, skulle skatten sættes op til det dobbelte.

Erhvervsmanden/-kvinden kan ikke gøre det samme. Her må virksomheden lukke.

Her på Fyn har vi mange velhavende borgere, men ikke én eneste er politiker, der tjener "kassen". Ret tænksomt.

De få, vi har, er alene valgt af politiske ledere for at sælge partiet.

En dygtig leder med hus, sommerhus, bil, båd og en flok unger kan let komme op på månedlige udgifter på 150.000-200.000 kroner om måneden, og så vil skattefar også have sin del af kagen. Den årlige bruttoindtægt skal være over 5.000.000 kroner årligt, og det tjener ingen politikere.

En af de nye politikere omtales som nazist, og er man nazist, skal man hade jøder, og politikeren hader ikke jøder. Tværtimod. Alligevel er politikeren slettet fra Facebook, hvor rabiate og ulovlige foreninger gerne må være med.

Politik er svært. Her i EU hader vi alle Trump, men fakta er, at økonomien aldrig har været bedre i USA i hele 50 år. Arbejdsløsheden er snart nede på sølle tre procent. Tre procent, der nok ikke er velegnet til at arbejde.

Kan vi finde et orakel som politiker her i Danmark og gøre os alle velhavende, er jeg ligeglad med, om han/hun er rød eller blå. Kravet for en ret stor del af vore politikere kræver større skattebetaling af de rige, og sker det hen af vejen, vil hundredtusinder af ansatte blive arbejdsløse. Basta.