Nye anklager mod Jackson: Har vi for evigt forladt Neverland?

På kant: Alene de første strofer af "Thriller" sender mig tilbage til en gymnastiksal i Midtjylland, hvor vi hørte nummeret igen og igen på Mariannes nye ghettoblaster. Helt Youtube-løse måtte vi sidde klar ved tv-skærmen, når musikvideoen blev vist, og den var ALT: Den søde, næsten blide Jackson med sine dansetrin fra en anden verden. Skræk og gys, når zombie-hæren kravler ud af jorden. Her på kanten til teenageårene blev "Thriller" nærmest en forelskelse. I musikken, dansen og selvfølgelig Michael Jackson selv. Vi Unges plakater med ham er de eneste, jeg nogensinde har haft hængende på mit pigeværelse.

Og selv om det undervejs blev mere kompliceret at være fan på grund af alle særhederne, så var det den følelse fra pigeværelset, der var grundpillen gennem alle årene.

Da min egen datter blev konfirmeret, tog jeg hende med ind og se "Thriller"-musicalen i London, og hun oplevede den samme umiddelbare fascination af hans kunstneriske perfektion og genialitet.

Så da overskrifterne begyndte at dukke op for nogle uger siden, lod jeg i første omgang være med at klikke på dem. Ville ikke. For jeg vidste, at det ville ændre alt.

Men nu er filmen kommet til Danmark: I "Leaving Neverland" anklager de to amerikanske mænd Wade Robson og James Safechuck Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt på sin ranch Neverland, da de var børn. De to mænds beskrivelser er detaljerede og overbevisende, selv om Jacksons familie og fans kritiserer dem for at lyve og for at ville tjene penge på hans navn.

Vi får formentligt aldrig vished for, hvad der er sandt og falsk, og i mellemtiden er det store spørgsmål: Kan man adskille manden og musikken? Må min datter fortsat have Michael Jackson-sange på sin Spotify-playliste? Hvis radioen spiller hans musik, er det så det samme som at blåstemple pædofili?

Danmarks Radio indtil videre valgt ikke at bandlyse hans musik, som det ellers er sket i visse andre lande, men selv hvis man er stærk i fortrængningens kunst, så bliver det svært at lytte til musikken medsamme ubesmittede glæde efter den film. Måske har vi for evigt forladt Neverland.