Nye Borgerlige er andet og mere end muslim-muzak

På kant: Er der optræk til et distortion party i dansk politik? Jeg kan ikke lade være med at spekulere på. om vi er ved at få vore eget svar på Englands Nigel Farage i form af Nye Borgerlige.

Tænk. hvis deres projekt i virkeligheden går ud på at ryste bøtten godt og grundigt, og få en helt ny sammensætning i folketinget. Jeg kan ikke lade være med at mistænke både Vermund og partiets kandidater for at være langt bedre begavet end deres udmeldinger giver anledning til at tro.

Man kan tydeligt mærke, at der er professionel markedsføring bag deres kampagne, og de er knaldhårde til at lave video materiale der lister frygten ind i seerne. Udover deres meget rabiate udmeldinger om udlændinge og islam, er deres øvrige program nærmest som muzak, det er noget der passer i alles ører, mens man luller afsted. Det kunne være fantastisk, hvis det i virkeligheden gik ud på at få lavet et parti der trak alle de mest rabiate og hadske stemmer over til dem på "ufravigelige krav", som jo er populære i Folketinget, og dernæst frafalde dem totalt, som jo også er populært, og dermed fratage DF en stor del af deres indflydelse, og selv blive det parti, der blev tungen på vægtskålen uden at have et regeringsansvar, uanset hvilken blok der kom til at sidde i regering. En spændende tanke, ikke?