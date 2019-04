Ny teknologi burde give mere plads til mennesker

Socialt kognitive træningsrobotter der hjælper demente med hjernegymnastik og hukommelse, vasketoiletter med automatisk vask, spiserobotter der løfter bestikket, digitale medicinæsker der fortæller hvornår medicin skal tages, bevægelsessensorer/touch-gulve der opdager faldulykker med det samme. Det er bare et lille udsnit af nye teknologiske løsninger på velfærdsområdet.

Alle teknologier tjener et formål: Effektivisering og modernisering af den offentlige sektor, især indenfor pleje, omsorg og sundhed. Jeg er som udgangspunkt fan af de nye velfærdteknologiske løsninger. På det personlige plan har jeg set, hvordan det har hjulpet min demente far. Ved mit seneste besøg hos ham - på plejehjemmet i Sverige - mødte jeg en far med meget færre blå mærker efter fald - og ikke mindst en mere glad mand. Det skyldtes installation af en gulvcensor og en mobil tryghedsalarm. Det giver tryghed, at han ved, at der kommer hurtig hjælp. Og det skaber mere ro, hvilket i sig selv fører til færre uheld.

Det bekræfter blot det billede jeg har fra mit professionelle plan, fra min tid i ældreplejen. Ny teknologi afhjælper arbejdsmiljøproblemer, mindsker nedslidning hos personale og skaber større livskvalitet for mennesker, som er fysisk eller psykisk begrænsede i deres muligheder for at leve et liv på egne betingelser.

Men det udgangspunkt holder altså kun, hvis man følger den tankegang, at velfærdsteknologi ikke er en spareøvelse. Målet må være bedre hjælp til borgerne, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst frigørelse af tid som kan bruges til at give borgerne hjælp på andre områder. Eventuelt bare helt almindeligt nærvær og samtale.

De ressourcer som velfærdsteknologi frigør bør bruges til at skabe mere velfærd for syge og ældre. Og med den politiske bevågenhed som ældreområdet har i Danmark, og den måde hvorpå alle politiske partier taler om en værdig alderdom, så kan det virke besynderligt, at man så ofte siger ét, men gør noget andet.

Alt for ofte bliver ny teknologi brugt til at spare lønkroner og i mange tilfælde forsøger man endda at tage besparelsen først. Det er dumt, for det skaber modvilje mod teknologierne og reelt høster vi ikke de rigtige gevinster som teknologierne kunne give os.