Ny karakterskala. For meget fokus på det boglige

Forskningsministeren har sat en debat i gang: den god debat. Ahlers vil nemlig ændre på den nuværende karakterskala, sådan man ikke kun bliver målt på fejl og mangler. Jeg håber, han inddrager sin kollega i Undervisningsministeriet med i debatten.Ahlers jagter det ekstraordinære - sådan skal det lyde! Jeg er begejstret.

Men ... for der er et men: Diskussionen om vores karaktersystem bunder i, hvordan studerende på de videregående uddannelser og gymnasieskolen skal bedømmes. Her er der en blind vinkel.

For hvad med de mennesker, der ikke ser høje karakterer som en naturlig vej gennem uddannelsessystemet. Dem, som måske slet ikke vedkender sig de boglige færdigheder. Hvor er de i denne diskussion?Jeg savner, man også tager en diskussion af, hvad der giver adgang til erhvervsuddannelserne, hvis det er den vej, man vil.

Er den meget boglige folkeskole for nuværende i stand til at vurdere, om mennesker er klar til en erhvervsuddannelse?

Mit svar må være "nej".

For netop det store boglige fokus gør det svært for andre fagligheder at vinde frem. Når f.eks. dansk og matematik vurderes ud fra rent teoretiske udgangspunkter, bliver det svært for den knap så boglige elev at indgå i læringssammenhænge.

Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi udvidede den nuværende diskussion: Lad os se på, hvordan afgangselever kunne møde den praksis, de selv søger. Lad os inddrage erhvervsskolerne i det faglige fokus i f.eks. dansk og matematik.

Hvis eleverne fik snust til, hvordan fagene blev brugt i erhvervsskoler - og måske selv mødte erhvervsskolerne - fra f.eks. 7. klasse, vil de møde nye og anderledes indgangsvinkler end dem, de kender i dag.

Gav vi mennesker flere perspektiver på skolefagene dansk og matematik, ville vi i højere grad kunne opleve, hvordan disse blev brugt ude i den såkaldte "virkelighed".

Vi ville få en grundskole, der stod langt stærkere fagligt - ja, faktisk ekstraordinært!

Og vi ville skabe uddannelse for de mange.