Nul brok. Slogan til minus tre

Læserbrev: For nylig har man på plakatsøjler rundt omkring i byen kunnet læse om et af Odense Kommunes nyeste initiativer. På en stor, lysegrøn plakat står med hvide bogstaver: "Ingen brok. Medmindre du kommer til velfærdsmøde!"

Det er jo klar besked - kommer du ikke til møderne - så klap i. Kommunen vil altså ikke acceptere, at der fremkommer kritik medmindre man kommer til møderne. Vi skal altså trues til at stille op. Hvorfor det? Jo, fordi borgerne skal stille op som gidsler i en situation, hvor byrådet øjensynlig ikke magter at styre den by, de er sat til at administrere.

Derfor skal vi påtage os et medansvar for byrådets manglende kompetence - så det sidenhen kan henvise til disse møder og hævde, at borgerne selv har ønsket dit og dat. Det er da smart - ikke? Hertil kommer, at kommunen - via e-boks - kommer med sloganet: "Vi skal stå sammen om Odense".

Se, det ville jo have været et fremragende slogan, hvis det var baseret på en bred, folkelig støtte til vores by . Nu kommer det fra borgmesteren og er et af de mest ynkelige slogans, man kan forestille sig, fordi bystyret tilsyneladende ikke har styr på noget som helst. De to slogans er lige til et minus tre. Så man må da håbe på, at de hidrører fra et hundedyrt, eksternt konsulentfirma - så kan man da se, hvad man får for pengene.

Skulle de være et produkt fra kommunens kommunikationsafdeling, må det vække stærk bekymring. Er det imidlertid politikeropfundne slogans - så forklarer det jo ganske mange ting - ikke sandt?

Kære Peter Rahbek Juel. Du er, som borgmester, øverst ansvarlig for ovennævnte initiativ, hvordan synes du selv, at det går?