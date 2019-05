Nu skal vi ha' lavet et mere socialt Europa

På kant: Så er valget til Europa Parlamentet overstået. Den viste, at mange mennesker ønsker at deltage i valget, og at den gamle diskussion om for eller imod EU nu endelig er væk. En lang valgkamp skal nu veksles til et konkret politisk arbejde. En af de store opgaver er at imødegå nogle af globaliseringens værste konsekvenser på de europæiske arbejdsmarkeder. Vi skal tage konsekvenserne af globaliseringen alvorligt og give svar, der skaber mere tryghed. Ellers fordufter befolkningernes tillid. Vi skal bygge et mere socialt Europa.

EU har alt for længe handlet om nedskæringer og liberalistisk sparepolitik. Det rigide spare-regime, der blev indført i årene efter finanskrisen, har medført sociale katastrofer i mange medlemslande. Der er et kæmpe behov for en bedre social balance, hvor det indre markeds principper om fri bevægelighed alt for ofte får lov at gå forrest.

Der er meget at tage fat på, når det kommer til at forbedre vilkårene på arbejdsmarkederne i Europa. Pres fra lavtlønslande må ikke føre til en brutalisering af arbejdsforholdene i Danmark eller andre lande med højere social tryghed.

Lønmodtagerne skal stå stærkere overfor arbejdsgiverne, og der kræver en stærk centrum-venstrefløj og en bomstærk fagbevægelse.