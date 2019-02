Nu skal det lærde parnas ikke længere bestemme

Paradigmeskifte: Nu er der mange, som ikke ved, hvad paradigme eller paradigmeskift betyder, så her er, hvad det betyder i sammenhæng med udlændinge: Paradigme er lig med mønster, så et skift af det mønster, som vi tidligere har benyttet, når der kom fremmede til landet.

Det har indtil nu været parnasset, som bestemte, hvordan vi skulle integrere de fremmede. Parnasset er de lærde, men ikke de kloge. De har kun set beskæftigelse for egen vindings skyld ved at pådutte de fremmede alskens dårligdomme, så de til sidst virkelig føler sig dårlige. Arabere er meget dygtige til at fake dårligdomme; jeg har i min tid som søfarende maskinmester erfaret, hvordan personer fra de arabiske lande agerer, hvis det ikke virker. Så klæder de sig, så de ikke kan bruges på det private danske arbejdsmarked, men kun i offentlige stillinger, dagblade eller hos politiet.

Aviser er jo halvoffentlige i og med de får statsstøtte, da de er fritaget for moms. Derfor har pressen en forpligtigelse til ikke at udøve censur. Det er lovfæstet i grundloven, at der ikke må udøves censur uanset det strider imod pressens holdning. Når de fremmede så er kommet på livsvarig offentlig forsørgelse, er alle glade, undtagen de hårdt prøvede danske skatteydere.

Med hensyn til molbohistorien om storken, så har den lærde Peter Lauritsen i sin klumme forleden ikke benyttet sig af sin informative viden, hvis han har nogen. Molbohistorien er som følge: Man havde opdaget, at der gik en stork rundt i en kornmark, men det kunne også have været på et universitet, da tankegangen er den samme. Så det var ridefogeden, som skulle jage storken væk, men da han brugte et meget stort nummer i fodtøj, ville han træde for meget korn ned. Løsningen blev, at ridefogeden blev sat op på en dør, som så blev båret af fire mænd, og så kunne storken fordrives af ridefogeden. Se, det er akademisk tankegang, hr. professor! Alle I lærde skulle prøve at komme ud i den virkelige verden. I skulle prøve at fungere i en produktionsvirksomhed, som er udsat for konkurrence! Hvorfor får man ikke de unge mænd af mellemøstlig herkomst, som tropper op ved retsbygninger, når der føres straffesager imod deres kammerater, i arbejde? Der er nok at tage af.