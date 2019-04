Nu bliver der plads på vejene

Læserbrev: Har lige hørt i radioens nyheder, at ministeriet har givet politiet beføjelser til at klippe automobil pladerne, når politiet med sit nye system kan registrere, at bilisten ikke har betalt forsikringer, vægtafgifter og grønne afgifter. Der er skønsmæssigt omkring 200.000 bilister i landet, der ikke lige lever op til det. Så hvis dette bliver godt og grundigt effektueret, ja så bliver der ligesom plads i trafikken, hvor bliver det dejligt at kører rundt med ligestillede.

Når pensionisten skal have det årlige eftersyn på sin bil, så kan han eller hun jo ikke lige tage 6500 kr. ud af pensionen, for så stor er den jo ikke? Så er man ganske enkelt nødsaget til at spare op, ligeså snart man har betalt sin bilregning, så starter der en ny opsparing til næste eftersyn, eller hvis fjernsynet går sig en tur, køleskab, fryser, vaskemaskine, opvaskemaskine, osv. Det er efterhånden gået op for selv de ministerielle personer, der forvalter vores lovgivning, således at man i folkeskolen er begyndt at undervise i, hvordan man bedst muligt passer på sine penge. Det må siges at være en dejlig ordning, som alle skoleelever kan have glæde af, men det kan de gamle også. Må fremtiden vise, at vi alle sammen kan bevæge os rundt i trafikken og være fortrøstningsfulde over, at vi alle har svaret hver mand sit. Det ville inderligt være dejligt, for vi kan jo ikke køre rundt på lånte fjer, eller kan vi? Men NU er vi startet.