Nok klima for nu

Klima er så stor og vigtig en opgave, at den skal løses i større perspektiv. Nu har vi haft mulighed for at sætte x ved EU-valget, og den grønne bølge har fået en del opmærksomhed. SF har jo sågar svindlet sig til et ekstra, grønt mandat. Nu står folketingsvalget så for som det næste.

Her må andre ting end miljø trænge sig på. Bl.a. er indvandringen af muslimer til Danmark en trussel, som skal tages alvorligt. I første omgang er truslen rettet mod vor velfærd, grundet de store offentlige ydelser denne gruppe tegner sig for.

Førhen var flygtninge nogle mennesker som på grund af forfølgelse midlertidigt opholdt sig i andre lande. Flygtningene fra f.eks. Bosnien blev jo ikke integreret her, men rejste hjem, når forholdene i deres hjemlande var til det.

Derfor er det en gåde, hvorfor der nu bliver talt så meget om integration af flygtninge. De skal heller ikke nu integreres, men rejse hjem, så snart muligheden gives og være med til at genopbygge deres hjemlande.

Vi ved godt, at de ikke kommer hertil, fordi de ønsker at blive danske, men på grund af bl.a. ydelserne.

Hvis vi bliver ved at tage imod og forsøge at integrere, hvilket vil mislykkes i de fleste tilfælde, vil det indenfor få generationer være således, at flertallet vipper. Så bliver det ikke sjovt at være mindretal. Så kan I glemme alt om velfærd, pensioner mv. Det gives ikke til vantro. Klima og miljø kan så nok også være lige meget, hvis landet er ufrit.