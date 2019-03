Politiske kandestøbere har vi nok af her i dette land, men jeg giver ikke fem flade øre for deres snak, så længe de kun ser to mulige statsministre efter valget. Noget vil vise sig, som ingen kandestøber har fantasi til at se før valget.

Men først skal vi i valgkamp. Her vil jeg sige som gamle Truman: "Give them hell". Efter valget er det en anden sag. En politiker sagde om et andet parti: "Man kan ikke forhandle med en bisværm". Det kunne han godt efter valget.