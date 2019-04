Læserbrev: Der er gang i hjulene i Danmark. Det går godt i de danske virksomheder og flere kommer i job.

Men selv om det er dejligt, skal vi huske på, at vi her på Vestfyn stadig har over 1100 ledige. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der rykker hurtigere end nogensinde før, hvor vores virksomheder hele tiden stiller nye krav til de lediges færdigheder, for at de kan bruge dem.

Derfor er det vigtigt, at vi øger hjælpen til vores ledige til blandt andet at få de rigtige kurser og uddannelser. Men nu vil regeringen og Dansk Folkeparti tage 1,5 milliarder kroner i netop hjælpen til vores ledige for at betale for deres sundhedsreform.

Det er helt skævt, og det er ikke første gang, at det er vores ledige, der skal betale prisen for regeringens fikse idéer. I 2017 tog man én milliard kroner fra vores ledige for at betale for en nedsættelse af afgiften på nødder. Det er en helt forkert prioritering af regeringen og Dansk Folkeparti, da det netop er nu, hvor der er gang i væksten i Danmark, at vi skal øge hjælpen til vores ledige, så de kan få job, og så vi ikke bliver nødt til at hente arbejdskraft fra udlandet.

Men det er måske det, regeringen og Dansk Folkeparti gerne vil?