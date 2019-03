Nej, arbejdere betaler ikke topskat

Eftersom der snart er valg, har jeg lyst til at skyde en større liberal pointer ned.

Mange her i det moderne Danmark vil gerne tro, at der ikke længere er store forskelle på rig og fattig. At det er den normale lønmodtagere, der betaler topskat, og ikke kun er den intellektuelle eller dem, der har investeringer i kapital, som betaler de ekstra 15 procent.

Men selvom de borgerlige og blå blok siger det, er det ikke sandt. Hovedparten af befolkningen betaler ikke topskat, og de fleste normale lønmodtagere betaler ikke topskat. Det siger ihvertfald en analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd, som viser, at langt under hovedparten af befolkningen, 500.000, betaler topskat, og dem, der gør, er folk som økonomer, ingeniører og dem, der er selvstændige eller har kapitalindkomster.

Det betyder, at det kun er folk, som udlejer, har aktier eller er chefer i deres eget firma, som betaler topskat, og ikke normale skatteydere som tjener deres pengene på at arbejde.