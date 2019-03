Nej, Opera på Engen skal ikke koste penge

Stig Wolff, Rødtjørnvej 14, Odense V

Jeg er nok af den mening, at alt for mange kulturellearrangementer efterhånden skal betales af alle skatteborgere. Det må være dem, der ønsker at gå til de kulturelle arrangementer, som må betale, hvad det koster. Hvis nogle kulturarrangementer skal være gratis, skal alle arrangementer være gratis, og det har vi jo ikke penge til. Det er vel bedre at bruge vores skattekroner til noget, som flertallet for glæde af og ikke for en mindre skare, som kommer på Engen for at høre opera.

Så jeg kan kun tilslutte mig, at det fremover vil komme til at koste penge for at høre opera på Engen, men er meget i tvivl, om det dog er nok med at opkræve 125 kroner. Det lyder alt for billigt.

Jeg er for øvrigt ikke alene om at have denne holdning: Min kone synes det også.