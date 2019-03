"Det enkelte menneske har også selv et ansvar". Ikke uenig i Peter Hagmunds leder 5. marts.

Jeg havde nogle spændende, men hårde lærlingeår hos en privat slagtermester med arbejdsuger på 50-60 timer og slagtemandage på 12-13 timer uden at sidde ned. Derefter fortsatte jeg uddannelsen som slagter under lidt mere ordnede forhold hos Danish Crown. Her arbejdede jeg nogle år på akkord i skinkeafdelingen, hvor pengene var gode.

Efter nogle år kunne jeg mærke, at tempoet og ensidigt gentaget arbejde ville sætte sine spor over tid. Jeg kontaktede derfor den lokale fagforening NNF og spurgte om råd til, hvordan jeg kunne uddanne mig videre for at komme væk fra det nedslidende arbejde. Beskeden lød nogenlunde således: "Du kan jo melde dig syg, så kan vi se på sagen efter 120 dage".

Ja, jeg meldte mig - altså meldte mig ud af NNF - og gik i gang med uddannelse som levnedsmiddeltekniker og Food Business Engineer. Det er jo ikke nemt, når man har gæld i hus og et barn, men man kan jo supplere SU'en med et ekstra job. Selv tog jeg ekstra job som flyttemand og vagt, mens jeg studerede. Det var hårdt, men et valg jeg traf for selv at tage ansvar.

Arbejdsgiverne, fagforeninger og myndigheder har gennem årerne haft meget fokus på nedslidning ved at fjerne mange tunge løft, reducere ensidigt gentaget arbejde, men det fjerner ikke det personlige ansvar.

I min nuværende jobposition er der fulgt andre udfordringer med, såsom stress, overvægt, dårlig form etc. Så også her skal man sætte det personlige ansvar højt, prioritere sin tid og sit helbred.

Så spørg dig selv: Hvad kan jeg gøre for et bedre liv? Dét er at tage ansvar.