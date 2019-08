Nedrivning. Siloerne i Odense

Læserbrev: Jeg har ellers megen respekt for Odense Byforening og nu også Asger Bondo m. fl. der holder meget af Odense. Byforeningen har i mange tilfælde virkelig gjort en god indsats for at bevare de bedste kulturværdier i Odense, men nu mister jeg respekten for dem. At tænke sig, at de nu vil bevare nogle 50-60 årige betonsiloer på Odense Havn - de har da altid været grimme og kun til brug for de gamle foderstoffirmaer, der ikke brug for dem længere. Få dem revet ned.

De påstår så, at de har kulturhistorisk værdi. Sikke noget vrøvl. Kom nu Odense Havn og lav en arkitektkonkurrence for at få bygget noget nyt og spænde byggeri, når vi forhåbentligt får lov til at rive siloerne ned. Vi trænger i høj grad til at få bygget noget flot og spændende på havnen, det har vi jo ikke fået indtil nu. Og hvem skulle ellers betale mange millioner kr. for at beholde de grimme siloer og vedligeholde dem fremover? Tænk jer nu om i byforeningen m.fl. og hjælp med at få bygget noget nyt og spændende på havnen.