Nedrivning. Behold ghettoer i storbyen

I søndagens leder skriver Hagmund-Hansen, at omegnskommunerne skal hjælpe Odense med at løse ghettoproblemerne og huse beboerne, når boligblokke rives ned.

Dertil må jeg som borger i vandkantsdanmark sige nej. Jeg er meget uenig.

Ghettoer er og bliver et problem, der hører storbyen til. Derude hvor storbyen også har opført store butikscentre, som hugger handelen fra byerne på landet. Det hele hænger sammen.

Hvis jeg ville føle mig hensat til Mellemøsten eller Somaliland, kunne jeg jo flytte hen i nærheden af ghettoen.

I øvrigt er det fuldstændig fjollet at rive gode boliger ned. Det er jo ikke bygningernes skyld, at nogle beboere har en forkert adfærd. At flytte disse ændrer ikke noget ved de enkeltes adfærd.