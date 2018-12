Naturfredning. Er retten til at blande sig kun forbeholdt de få?

Dansk Folkeparti vil begrænse (DN) Danmarks Naturfrednings forenings ret til at rejse fredningssager. Det er en gammel ret, DN har haft siden Staunings tid.

Det ligner mest af alt et forsøg på at begrænse almindelige menneskers ret til at blande sig i samfundsforhold. DN har 130.000 medlemmer, som hvert år troligt betaler et ret stort kontingent. DN modtager ingen statsstøtte og betaler selv alle sine udgifter.

Når DN rejser en fredningssag, går et stort arbejde i gang med at beskrive fredningsforslaget. Det er et meget omfattende papir, som beskriver alle mulige aspekter af sagen, og det laves vel at mærke af DN's ansatte uden nogen som helst støtte fra anden side. Dette forslag fremsendes så til myndighederne, som så foretager den videre behandling. DN er ikke en myndighed og kan ikke selv afgøre nogen fredningssag overhovedet.

Politikerne efterlyser hele tiden interesse for samfundsforhold, men når en forening som DN så blander sig, forsøger mange politikere at forhindre dette engagement.

Man taler med to tunger. Bland dig, men ikke i noget som vi politikere helst selv vil bestemme. DN er ikke blot nogle få mennesker. DN har flere medlemmer (2016) end alle politiske partier tilsammen, Dansk Folkeparti inklusiv. DN får ikke en krone i støtte fra det offentlige, men det gør alle politiske partier. Alligevel forsøger nogle partier at begrænse DN's medlemmers ret til at blande sig i samfundsforhold.

Er retten til at blande sig kun forbeholdt de få, som tilfældigvis er medlem af et politisk parti?