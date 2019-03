Nato: På torsdag mødes Natos 29 udenrigsministre i Washington for at markere 70 årsdagen for indgåelse af Nato-traktaten 4. april 1949 i netop Washington. Dengang var der kun 12 medlemslande - herunder Danmark. Tyskland kom først med i 1955.

Mødet finder sted lige midt under Brexit-krisen og dermed en af de mest brydsomme perioder i EU's nyere historie med tiltagende økonomisk afmatning og spirende politisk forandring i flere medlemslande, ikke mindst Frankrig og Tyskland. De fleste af EU's 28 medlemslande er også medlemmer af NATO - så der bliver rigeligt at tale om..

Og ikke nok med det: Nato-mødet falder også sammen med, at USA's præsident Donald J. Trump netop er kommet helskindet ud af det sidste par års undersøgelser af hans påståede nære forbindelser med Rusland. Den såkaldte "Mueller Report" er ganske vist (endnu) ikke blevet offentliggjort. Men et fire siders resume blev sidste uge fremsendt til Kongressen af USA's justitsminister William P. Barr, som konkluderer, at Trump ikke har deltaget i en sammensværgelse med Rusland for at påvirke udfaldet af præsidentvalget.

Trump har straks tweetet, at han dermed betragter sig pure frikendt . Men stadig udestår spørgsmål om, hvorvidt han har medvirket til at forhindre rettens gang - i sig selv et yderst alvorligt anklagepunkt, hvis det altså måtte blive rejst og bevist.

Desuagtet er det den almindelige vurdering i toneangivende amerikanske medier - inklusive The New York Times og sågar CNN - at udsigterne til Trumps genvalg i 2020 nu tegner lysere end nogen sinde. Valgkampen er allerede i fuld gang, og Trump fortsætter ufortrødent med at indfri sine valgløfter: Det gælder ikke mindst hans første og største løfte om den "mur", som nu tilsyneladende har ekstra gode chancer for at blive færdiggjort indenfor en overskuelig fremtid.

Demokratere forsøgte ellers med et lovforslag at standse projektet. Men sidste tirsdag blev dette forslag nedstemt i Repræsentanternes Hus. Og det er faktisk allerede lykkedes Trump at "finde" en milliard dollar i Pentagons budgetter til at gå i gang med de første knap 100 km af hegnet. For at fuldføre alle 700 km kræves imidlertid omkring syv-otte milliarder dollars - svarende omtrent til prisen på Femern Bælt-forbindelsens 18 km tunnelanlæg, der går i gang til efteråret.

Men tilbage til Nato-mødet: De 29 udenrigsministre imødeser med spænding, om præsident Trump himself skulle dukke op og give dem en ordentlig opsang - ligesom under Nato-topmødet i fjor: Udelukkes kan det nemlig langt fra, at Trump vil benytte selve 70 årsdagen og den fornyede medvind i sejlene til at gennemtrumfe sit andet vigtige valgløfte: Kravet til samtlige Nato-lande - inklusive Danmark - om at bringe deres forsvarsudgifter op på to procent af BNP inden 2024.

Regeringen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i spidsen har kun lovet 1,5 procent - men er det mon tilstrækkeligt for Trump?