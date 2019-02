Nationalisterne kommer!

Den russiske bjørn. Den kinesiske tiger. 'Make America great again'. Europas nationalistiske partier. Brexit. Tendensen skulle være til at få øje på. Nationalismen er på mode igen og trækker verden fra hinanden. Internationalt samarbejde opløses. Nationalstater skiller sig ud. Demokratiet er ingen selvfølge. Hvor er vi på vej hen?

Fascistiske bevægelser kan vinde fodfæste igen, fordi vi er sikre på at de ikke kan, skriver USA's tidligere udenrigsminister, Madeleine Albright, i sin bog 'Fascisme - en advarsel'. Det autoritære kommer snigende. Frihedens institutioner nedbrydes i det skjulte. Magten koncentreres gradvist i toppen. Sådan er det forløbet i Rusland. Putin skulle gøre op med oligarkerne, men er selv blevet den største af dem. I Kina har præsident Xi Jinping udråbt sig selv til landsfader på livstid. I USA håner Donald Trump demokratiske institutioner. Pressen er 'fake news'. Retssystemet er 'til grin'. Trump er ikke fascist.Men når en bølleagtig præsident kan blive så populær, tyder det på bølleadfærd i det amerikanske folk. Hvem bliver det næste republikanske vildskud?

I Europa vokser højrepopulismen og kræver nationalstaterne tilbage. Flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er uønskede, uintegrerbare, snyltegæster, tikkende bomber. Fremmedfjendske partier er blandt de største i Tyskland, Holland, Ungarn, Frankrig, Sverige, Danmark. Det smitter. Autokrater og nationalister lærer af hinanden. Beundrer hinanden. Med Putin på en smal førsteplads. Især Viktor Orbáns Ungarn er uhyggeligt. Orbán er kommet til magten ved at tordne mod landets stort set ikke-eksisterende migranter. Så meget magt har det tomme ord. I andre europæiske lande kan indvandringen være et reelt problem. Migrantghettoer i Frankrig og Tyskland. Desværre overdramatiseres ghettoproblemerne af nationalisterne. Det er en vej til regeringskontorene, jo.

Donald Trump vil bygge en mur mod Mexico. Det projekt truer hele det amerikanske politiske system. Demokraterne nægter at finansiere og dele af statsapparatet lukkes periodisk ned. Polariseringen tiltager yderligere. USA er i en svær tilstand. Økonomisk stærk og fuldstændig uden sammenhæng. Næsten en inkarnation af Trump selv. Præsidentens vælgere er også et mysterium. Velstillede og rasende. De fattige stemte på Clinton, mens Trumps kernevælgere ifølge undersøgelser faktisk tjener over gennemsnittet. Deres problem kan simpelthen ikke være økonomisk. Hvad er det så? Meget peger desværre på mange amerikaneres anstrengte forhold til minoriteter og indvandrere. Ifølge analyseinstituttet PEW var den primære drivkraft for trumpisterne det stigende antal 'newcomers og truslen mod amerikanske værdier'. Det er såret der aldrig vil lukkes. Gamle racespændinger. Illegale immigranter. Frygten for et USA med hvidt mindretal. Muslimske terrorister. Og, kunne man tilføje, hvis det migrantfjendtlige USA ikke skulle stemme på Trump, hvem skulle de så stemme på?

Nationalisme er ikke nødvendigvis fascisme. Men fascismen anvender stort set altid nationalismen som sit primære våben. Fjendebillederne mobiliserer folket. Partisoldaterne. Vælgerne. Moderne medier hjælper godt til. De opflammer, forsimpler, bekræfter. På internettet behøver fremmedfjendske politikere knap propagandere, - det klarer folk fint selv. Årsagerne til nationalisme og fremmedhad er talrige. Flygtningekrise. Politisk demagogi. Parallelsamfund. Konfliktorienterede medier. Nationale fællesskaber. Noget at gå op i. Noget at hidse sig op over. Polarisering. Terror. Indvandrere som Prügelknabe. Måske ligger den dybeste årsag i os selv. Xenofobi som en arvesynd vi aldrig slipper af med. I vores biologi. I dét at være menneske.

Fascisme dukker tilsyneladende op en gang hvert hundrede år. Sidst vi så bevægelserne bryde frem var i 20'ernes Europa. Med italiensk fascisme og nationalisme. Med Mussolini. En voldspolitik som spredte sig til Tyskland og Spanien. Med global økonomisk krise som katalysator. Nu nærmer vi os 20'ere igen. Med højrenationale kræfter der vokser sig stadig stærkere i Vesten. Med global flygtningekrise som katalysator. Parallellerne er påfaldende. Perspektiverne er skræmmende.