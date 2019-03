Læsrbrev: Folketingsmedlemmer gamle som nye. Lov mig, at I rundt på rejser i debatmøder og vælgermøder på tv og i aviserne ikke kun går op i flygtninge og klima, dog to vigtige ting som skal arbejdes på og som der bliver arbejdet på.

Jeg syntes derimod, I burde være ansvarlige over for de 98 kommuner rundt i Danmark og over for de folkevalgte, der gør et stor arbejde i lokalpolitik for at drive en kommune og de budgetter, der hører med. Men det er snart umuligt at lave et budget, som vi kan så inde for som lokalpolitikere på grund af alle de sanktioner, der kommer inde fra ministeriet, og mange gange, efter vi har lavet budget, så man pludselig står som nogle amatører over for borgerne og skal prøve at forklare hvorfor.

Så derfor mener jeg, at I i jeres valgkamp skal slå på, at I vil kommunerne og de små samfund og derfor går på valg på at få styr på Skat, kommunal mellenfinasiering (KMF), udligningsreformen, sanktionerne vi får vedr. anlægslofter, hvidvaskning af penge og sidst men ikke mindst sundhedsreformen, det er de ting, der skal være styr på, men som I gerne vil undgå i valgkampen og drukne i flygtninge og klima.

Og her til sidst syntes jeg, spærregrænsen for at komme i folketinget skal hæves til otte procent, så vi slipper for alle de små partier, som tager en masse tid og flytter meget lidt. Ved otte procent skal der laves et større og bedre fodarbejde, som nok vil rykke meget mere end som i dag, hvor vi bare kan starte et nyt, hvis man bliver lidt utilfreds med de gamle partier.

Men tro mig valget går nok som det plejer med at man sviner hinanden mest til og snakker om de fejl, der er blevet lavet i forgangne år i stedet for at se fremad på, at der er en verden udenfor, som er vigtigere.

God valgkamp 2019 til alle partier store som små, og lad den bedste vinde og føre en ansvarlig politik.