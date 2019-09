Når stjerner falmer

En elendig indsats med det danske fodboldlandshold i Georgien. Nu kan man jo ikke vinde alle kampe det siger sig selv, men man kan da i det mindste kæmpe en hvis legemes del ud af bukserne. Inden kampen læste jeg at en lille håndfuld spillere fra holdet, var handlet i transfervinduet for en halv milliard. I mit optik er det fuldstændig vanvittigt at mennesker er så meget værd, jeg synes jo at de unge mennesker der hver morgen står ved skolerne og dirigerer trafikken uden at nogen kommer til skade er ligeså meget værd som de fodboldspillere der spiller på landsholdet. Det mest positive der er at sige om det her pengecirkus er, at de klubber som landsholdspillerne har fået deres fodbold opdragelse i, de bliver begunstiget med et million beløb. Således også Silkeborg, som lige pludselig ændre deres million underskud til et million overskud fordi Kasper Dolberg bliver solgt fra Ajax til Nice for 127 millioner kroner. Alt imens at de frivillige idrætsledere rundt omkring i Danmark træner ung som gammel, uden at få nogen former for løn, forstå det hvem der kan.