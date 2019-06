Når rollemodellen svigter

Når de mindste skolebørn skal lære at cykle alene til skole, er der selvfølgelig altid en forælder ved siden af på cykel, fordi nu skal de små lære at cykle rigtigt og sikkert. Først og fremmest skal barnet have cykelhjelm på, det er der sørget for, at de har.

Nu er det jo ikke ved lov, man skal have hjelm på, men det burde det måske være. For desværre, når det er en far, som cykler med sit barn, ser vi mange gange, at han ikke selv har hjelm på.

Det kunne være interessant at høre, hvad en far svarer, når barnet spørger, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på, far? Du kunne jo selv blive kørt ned og lemlæstet, hvad så med mig?

Det kan godt få en til at undre sig, for det er da forældrene, der først og fremmest skal være gode rollemodeller for deres børn, især i trafikken.