Når muslimer trækker offerkortet

Folketingskandidat for Venstre, Araz Khan, skrev i avisen, at han glæder sig over, at flere danskere som han selv med anden etnisk baggrund deltager i den offentlige debat. Og han nævner blandt andet politibetjent Elvir Abaz og Asmaa Abdol Hamid, der med deres private holdninger vil tegne Fyns Politi, som er deres arbejdsplads.

Det er her kæden hopper af, og der skabes debat om, hvorvidt de nævnte udtaler sig som privatpersoner eller på vegne af Fyns Politi.

Elvir Abaz ser integrationsminister, Inger Støjberg (V) og folketingsmedlem Naser Khader (K), som politiske fjender, to personer, der må leve under politibeskyttelse. Og Abaz sår tvivl om, hvorvidt politiet bør bruge ressourcer på beskyttelse af personer, der vil bruge deres ytringsfrihed og er i fare for at blive angrebet af voldelige muslimer, som ikke respekterer ytringsfriheden og har shariatankegang som ledetråd i deres tilværelse.

Jeg skal til enhver tid forsvare såvel Elvir Abaz og Asmaa Abdol Hamids ret til frit at ytre sig, men når de påsætter etiketten: "Fyns Politi, Vollsmose" og ikke deres privatadresse som vi andre debattører, så dækker de sig ind under deres arbejdsplads og giver udseende af at udtale sig på politiets og deres kollegaers vegne.

I de mange år jeg har skrevet artikler, er jeg aldrig blevet adressebeskyttet. Jeg har fægtet med åben pande ud fra en genkendelig politisk position.

Nogle muslimer nyder øjensynlig adressebeskyttelse, når de udtaler sig politisk uden politisk ståsted. Det er lusket og er medvirkende årsag til, at vi ikke kan have tillid til muslimer, der trækker offerkortet og taler med to tunger.