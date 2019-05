Når man tror, at klimaproblemer er opfundet af venstreorienterede banditter

Klimatosseri: Min gode ven Frank Buchgraitz har begået et læserbrev af dyb småborgerlig karakter i avisen Danmark forleden. Der findes i det hele taget ikke noget reaktionært synspunkt, som Frank ikke har tegnet abonnement på.

Denne gang er debatindlægget skrevet i en dialogform, hvor en klimabenægter og en klimabekymret fører samtale. Jeg ved fra mange hyggelige diskussioner med Frank, at klimabenægteren i dialogen er hans eget alter ego. Buchgraitz tilhører nemlig den stærkt svindende menighed af realitetsfjerne klima-ubekymrede. Lad os endelig alle sammen fortsætte med vores åndløse vestlige forbruger-livsstil, for al den viden som klimaforskerne har om konsekvenserne af denne livsstil passer slet ikke. De har alle sammen taget fejl!

Forhenværende skolelærer og nuværende kunstner Frank Buchgraitz ved nemlig meget mere om den sag, end de mennesker som forsker på et videnskabeligt grundlag gør. De er alle sammen idioter, må man forstå. Eller måske snarere sammensvorne banditter med en skjult venstreorienteret dagsorden. Og så er det, at man bliver lidt træt i hovedet, for det er jo den tankegang, alle konspirations-fantaster har: Der har aldrig været mennesker på månen, Jorden er flad, holocaust er en løgn, mennesket er skabt fikst og færdigt af Vorherre for 6000 år siden, osv. osv.

Velkommen i klubben, Frank! Men jeg glæder mig alligevel til at drikke kaffe med dig en af dagene - for mennesker er altid vigtigere end deres, ind imellem, åndsvage meninger...