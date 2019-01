Musikskole. Kom ind i kulturkampen, Odense

For få dage siden lancerede kulturminister Mette Bock regeringens nye musikhandlingsplan med det grundlag, at "børns musikalske og kulturelle dannelse er et vigtigt fundament for deres liv."

Ministeren har ret på mange måder. Musikalske fællesskaber er store berigelser for de børn, der får lov at opleve dem. Kor, band- og orkesterliv er interesser, de kan dyrke og have glæde af livet igennem. Megen forskning tyder på, at musikalsk træning også er en gevinst på andre områder, der kræver koncentration og fordybelse, f.eks. matematik og læsning. Staten bærer imidlertid kun en meget lille del af det økonomiske ansvar for, at danske børn dannes musikalsk og kulturelt. Det tungeste læs drager kommunerne, som loven forpligter på at drive folkeskoler og musikskoler landet over.

Odense Kommune har i mange år ligget på en sørgelig national sidsteplads i årligt tilskud per musikskoleelev. Sølle 1252 kroner pr. elev blev det til i sidst opgjorte år jævnfør Danmarks Statistik. Til sammenligning giver vores nabokommune Nordfyn næsten 10 gange så meget: 11.419 kroner per elev. Odense halter så langt efter, at den næst-nærigste kommune, Viborg, giver langt over det dobbelte i tilskud, 2837 kroner per elev.

Dette betyder en meget høj egenbetaling i Odense. Næsten 600 kroner per måned for et barn, der skal lære at spille et instrument. Vi er en hel del, der alligevel er villige til at betale prisen. Musikskolen har mange dygtige undervisere, som engagerer sig i vores børn uge efter uge. Men man mærker som forælder, at sparekniven hænger løst. Og kommunens politik giver en social slagside, vi som by og lokalsamfund ikke kan være bekendt. Der er alt for mange børn, der går glip af alt hvad musikken kan give dem, fordi deres forældre ikke har råd, eller fordi musikskolen ikke har ressourcer til at lade dem stifte bekendtskab med kor og instrumenter.

I Odense Kommunes Dannelsesstrategi fra 2017 står, at odenseanske børn "skal have oplevelser i kulturelle fællesskaber. Det er blandt andet i de møder, at vi pirrer deres nysgerrighed og sår de første frø, der senere gør børnene i stand til at være dem, der tager del i og skaber det næste". Dette gælder især musikskolens kor-, band- og orkesterliv.

Det er på tide, Odense sætter økonomisk handling bag sine ord. Så kom ind i kampen, Odense. Giv folkeskolernes musikliv bedre vilkår. Giv langt flere får råd til at give deres børn en værdifuld musikalsk grunduddannelse. Sæt musikskolens tilskud op til et anstændigt niveau. Det er for pinligt, at vi som ambitiøs by med en klar dannelsesstrategi ligger et sørgeligt nummer sjok på landsplan.