Museer. Frisk frugt er godt - også for museerne

Museumsinspektør Cecilie Bønnelyckes indlæg "Sukker på skeen" i Fyens Stiftstidende 3. december har bragt mig til tasterne, for jeg er jo en af de museumsbesøgende, som angiveligt skal have sukker på skeen for at få museumsoplevelsen til at glide ned.

Anledningen er museernes forsøg på at gøre sig mere attraktive for publikum; mest aktuelt med Nationalmuseets nye udstilling om vikingerne. Den har sat sindene i kog, og det forstår jeg egentlig ikke, for fagfolks faglighed bliver vel ikke mindre værd, fordi de samarbejder med dygtige formidlere.

Cecilie har flere gode pointer, men jeg synes udtrykket "sukker på skeen" er for nedladende overfor publikum. Vi ved alle, at sukker er usundt, så vi synder altså alle en lille smule, når vi besøger en spændende udstilling.Det ville være mere passende at bruge udtrykket "frisk frugt i kurven", hvis vi skal blive i madens verden; frugt er sundt samtidig med, at det smager dejligt.

Min egen interesse for historie og arkæologi blev især vakt af min historielærer i folkeskolen, som fortalte, mens han tegnede på tavlen. Det var levende formidling af spændende historier. Lærerens faglighed blev ikke ringere af, at han også kunne tegne.

Tingene skal levendegøres, historierne fortælles i farver - det er ikke syndigt, men nødvendigt ligesom frisk frugt. Det er fagfolkenes opgave, at det sker uden at svigte kilderne.

Når interessen er vakt, kan man få lyst til mere. Grave dybere. Se nuancerne. Det kræver en mere "nørdet" museumsformidling med mange genstande og detaljerede forklaringer, som man kan vende tilbage til flere gange og få lidt mere med hver gang.

Den ene form for formidling er lige så vigtig som den anden, og de bør ikke udelukke hinanden.