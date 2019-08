Motorvej. S løber fra løfter om tre spor

Læserbrev: Glæden var stor på Fyn, da jeg som transportminister sammen med resten af regeringen og Dansk Folkeparti fortalte, at vi ville igangsætte udvidelsen af den fynske motorvej syd om Odens, fra to til tre spor i hver retning, og at vi havde fundet pengene til det i statsbudgettet. Det var i marts.

Der var også glæde, da socialdemokraterne meddelte, at de ville det samme. Så uanset folketingsvalgets udfald ville udvidelsen af E20 syd om Odense altså blive gennemført. Det lovede socialdemokraterne.

Men nu kan vi konstatere, at intet er sikkert. Hvis vores nye regering bakker op om at udvide E20, så er der ellers bredt flertal for det, sammen med os borgerlige. Vi vil nemlig stadig gerne sætte byggeriet i gang. Men socialdemokraterne er ikke sikre på, at de vil.

Det sagde transportminister Benny Engelbrecht tirsdag i denne uge på et samråd, jeg havde indkaldt til. Væk var valgkampens tale om, at E20 syd om Odense skam også ville blive udvidet af en S-regering. Nu afhænger det af så mange ting: Om regeringen vil bruge pengene på "velfærd" i stedet, om det er grønt nok med en bredere motorvej på Fyn, om regeringens røde støttepartier vil være med til det, og om pengene måske i stedet skal bruges på at fylde det økonomiske hul i den røde Togfond.

Det er ikke godt nok. Det er faktisk endnu værre: Det er ikke ordentligt. Alle fynboer, som interesserer sig for trafikken på E20, fik af Socialdemokratiet at vide, at de trygt kunne stemme socialdemokratisk ved valget. Igangsættelsen af byggeriet var lige så sikker med en socialdemokratisk regering som med en borgerlig - sagde de.

Men nu hvor valget er overstået, og mange fynboer har stemt på Socialdemokratiet i tiltro til, at Mette Frederiksen og hendes folk også ville udvide E20, så løber de fra det hele.

Jeg synes, at alle på Fyn nu skal begynde at lægge et voldsomt pres på vores nye regering. En socialdemokratisk regering skal selvfølgelig leve op til de løfter, som Socialdemokratiet afgav i valgkampen. Flertallet for at udvide E20 syd om Odense er der, hvis S-regeringen vil være med. Pengene er fundet af den borgerlige regering før valget. Nu skal vi bare komme i gang.