Læserbrev: Fynboerne lever hele liv, og de kan sagtens se ud over egen næsetip. De har naturlig interesse i livet uden for landsdelen, fordi verden er større end den landsby, de bor i. Og det ved de udmærket godt.

Det må derfor hvile på en misforståelse af det fynske udsyn, når Kim Barren i avisen 5/9 undrer sig over, at formandsopgøret i landets næststørste parti, Venstre, eller markante meldinger fra præsidenten i en af klodens største økonomier, USA, finder vej til den fynske morgenradio, DR P4 Fyn.

P4 er landets suverænt største radiokanal med en kæmpe lyttergruppe på omkring 3 mio. på tværs af alder, køn, bopæl, uddannelse og interesser. Vi forsøger at servicere dem alle ved at tale til dem som bredt interesserede samfundsborgere.

Udgangspunktet i morgenradioen på DR P4 Fyn er fynsk, men vi blænder altså ikke ned for omverden, når vi rammer en bro eller et færgeleje.

Jeg vil ikke tage Kim Barrens oplevelse som radiolytter fra ham. Nutidens mediebrugere har det med at flakke mellem utallige medietilbud, apps og dimser, der bipper og blinker og flyder med informationer og budskaber. Hvis man zapper for meget, risikerer man at gå glip af hovedretten.

Men opgjort på sendeminutter har DR P4 Fyn de senere år skruet op for det vitaminrige indhold i programmerne, især det lokale og regionale, men helt naturligt også det nationale og lejlighedsvist det globale, der sætter vores liv som fynboer ind i endnu større sammenhæng og perspektiv.