Læserbrev: Nøøjjj - for en forestilling, kaldet Spamelot. Mange forestillinger er gået over scenen herude, og hver gang synes de at overgå sig selv. Igen gjorde de det. Hvor er de dog gode. Hurtige sceneskift, flot optræden, masser af finurligheder, masser af musik, sang og dans, og så kan man forstå, hvad de siger. I hvert fald ved den prøve af 2. akt, som jeg så, med instruktør Allan Glue ved roret.

Han har over 30 tråde at trække i og holder styr på dem alle, selv om skuespillerne og alle hjælperne, inklusive musikerne, godt kan tænke og arbejde selv. Enhver, der har lidt trang til en god teateroplevelse, må ikke gå glip af denne forestilling, hvis der da stadig er billetter at få.