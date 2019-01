Mit første byrådsmøde i Odense: Jeg ville være flov, hvis jeg var politiker

Et næsten helt ubrugt år ligger foran mig med et hav af muligheder.

En af de muligheder, jeg har besluttet at dyrke her i 2019, er at blive lidt klogere på byrådspolitik, herunder hvad de enkelte byrådspolitikere egentligt mener om de mange forskellige områder, de skal forholde sig til, og hvordan beslutningerne i kommunalpolitikken bliver truffet.

Og alt dette med et særligt fokus på ældrepolitikken i Odense.

Derfor har jeg bl.a. besluttet at deltage i nogle byrådsmøder. Og mit første møde var så den 23. januar. Og hvilket møde.

Fem en halv time på tilhørerrækkerne, lyttende til en af vores 29 folkevalgte politikere i Odense kommune, eller rettere sagt, lyttende til ni folkevalgte politikere, da de øvrige 20 på intet tidspunkt bad om taletid, så de sad altså lige så tavse som jeg i fem en halv time; dog havde de deres mobiler og computere/iPads til beskæftigelse/underhold.